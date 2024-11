Haverá interdição de alça de acesso da rodovia Wilson Finardi em perímetro urbano de Rio Claro

Compartilhar no facebook

A Arteris Intervias informa que na próxima quarta-feira (06/11), a partir das 07h da manhã, está programado o bloqueio da alça de acesso da Avenida Brasil para a Rodovia Wilson Finardi (SP-191), no km 66,3, em Rio Claro, sentido Araras. A interdição é necessária para realização dos serviços preliminares da duplicação da rodovia nesse trecho com o remanejamento da adutora no local.

Os trabalhos têm previsão de duração de mais de uma semana, finalizando os serviços na quinta-feira (14/11). A duplicação de 17,5 quilômetros da Rodovia Wilson Finardi (SP-191), entre Araras e Rio Claro, é um reforço do compromisso da concessionária com a segurança dos usuários que utilizam suas estradas. O investimento tem estimativa de gerar até 300 empregos na região.

A obra de duplicação da Rodovia Wilson Finardi (SP-191) envolve a construção de novas faixas de rolamento entre o km 52,7 ao km 70,2 da rodovia, além de dispositivo de retorno, duas pontes de concreto e galeria, melhorando a fluidez do tráfego e segurança aos usuários ao longo do trecho da SP-191 que faz a interligação entre a Rodovia Anhanguera (SP-330) e a Rodovia Washington Luiz (SP-310).

Durante o decorrer das obras haverá interdições e bloqueios parciais das pistas. Estes, serão comunicados com antecedência pela concessionária para minimizar os transtornos aos usuários.

Rota Alternativa

Os motoristas que desejam acessar a Rodovia Wilson Finardi sentido Araras (Anhanguera), deverão seguir até rotatória à frente, acessar a Rodovia sentido Rio Claro (Washington Luiz) por aproximadamente 4,5 km e realizar o retorno localizado no km 71.Outra opção de rota alternativa é utilizar a Rua 80 A em seguida a Avenida dos Estudantes para acessar a Rodovia Wilson Finardi.

A concessionária reforça que os usuários devem redobrar a atenção ao se aproximar da área em obras e ficar atentos à sinalização, respeitando as indicações para uma viagem segura.

