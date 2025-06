Compartilhar no facebook

Um grave acidente ocorrido na noite deste sábado (14) tirou a vida de Antônio Gerin, integrante da Guarda Civil Municipal de Matão.

Segundo informações preliminares, a moto que ele conduzia colidiu frontalmente com um carro na saída do Turvo. O impacto foi violento e, infelizmente, Antônio não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

