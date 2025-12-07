(16) 99963-6036
domingo, 07 de dezembro de 2025
Região

Guarda Municipal localiza drogas em praça no jardim Cruzado em Ibaté

07 Dez 2025 - 08h27Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Guarda Municipal localiza drogas em praça no jardim Cruzado em Ibaté -

 

A Guarda Municipal de Ibaté localizou, neste domingo, 7, uma sacola contendo drogas e dinheiro durante patrulhamento pela Rua Borborema, em uma praça do Jardim Cruzado, local já conhecido nos meios policiais pela intensa movimentação de entorpecentes.

Os guardas avistaram um indivíduo em atitude suspeita na praça, o que gerou atenção da equipe. Durante averiguação no entorno, os agentes vistoriaram um cano de água pluvial, onde encontraram a sacola com drogas e dinheiro.

Nenhum suspeito foi detido. As drogas foram apresentadas no Plantão Policial de São Carlos, onde o caso foi registrado.

Leia Também

"Ibaté em Ação" reuniu moradores do Jardim Cruzado e levou serviços gratuitos à população
Região08h14 - 07 Dez 2025

"Ibaté em Ação" reuniu moradores do Jardim Cruzado e levou serviços gratuitos à população

Idosa é morta a facadas e casa é incendiada em feminicídio; agressor também morreu
Rio Claro 07h19 - 07 Dez 2025

Idosa é morta a facadas e casa é incendiada em feminicídio; agressor também morreu

Colisão frontal deixa uma pessoa morta na SP-255, em Boa Esperança do Sul
Acidente 06h46 - 07 Dez 2025

Colisão frontal deixa uma pessoa morta na SP-255, em Boa Esperança do Sul

Ferrugem e Turma do Pagode se apresentam neste domingo na região
Showzão13h42 - 06 Dez 2025

Ferrugem e Turma do Pagode se apresentam neste domingo na região

Mulher é presa pelo TOR transportando 10 kg de maconha na rodovia Washington Luís
Tráfico13h36 - 06 Dez 2025

Mulher é presa pelo TOR transportando 10 kg de maconha na rodovia Washington Luís

Últimas Notícias