Guarda Municipal localiza drogas em praça no jardim Cruzado em Ibaté

A Guarda Municipal de Ibaté localizou, neste domingo, 7, uma sacola contendo drogas e dinheiro durante patrulhamento pela Rua Borborema, em uma praça do Jardim Cruzado, local já conhecido nos meios policiais pela intensa movimentação de entorpecentes.

Os guardas avistaram um indivíduo em atitude suspeita na praça, o que gerou atenção da equipe. Durante averiguação no entorno, os agentes vistoriaram um cano de água pluvial, onde encontraram a sacola com drogas e dinheiro.

Nenhum suspeito foi detido. As drogas foram apresentadas no Plantão Policial de São Carlos, onde o caso foi registrado.

Leia Também