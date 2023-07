Guarda Municipal faz balanço positivo de atuação em Ibaté no primeiro semestre

SIGA O SCA NO

A Guarda Civil Municipal de Ibaté (GCMI), faz um balanço positivo de sua atuação nesse primeiro semestre de 2023. Em seu trabalho e apoio às demais forças de Segurança Pública, contabilizou de janeiro a junho mais de 506 chamadas, entre ocorrências, prisão de indivíduos, ocorrências ligadas à Lei Maria da Penha, rondas escolares, entre outros.

Foram 11 operações em conjunto com a Polícia Civil, 4 com a Polícia Militar; 2 armas de fogo apreendidas; 53 ocorrências de perturbação de sossego; 19 apoios a incêndio; 02 veículos recuperados; 2 motos apreendidas; 12 prisões em flagrante; 18 ocorrências de roubos e furtos e 6 atendimentos de ocorrências ligadas à Lei Maria da Penha.

O investimento em Segurança Pública nunca parou e todos os anos a Prefeitura de Ibaté faz a entrega de novos uniformes e equipamentos necessários para que os agentes da GCM possam realizar as suas funções com total estrutura.

Formada por 37 integrantes, a corporação trabalha com 07 viaturas: 03 carros e 04 motos, sendo que uma, um Volkswagen T-Cross, zero quilômetro, adquirido totalmente com recursos próprios, ou seja, dinheiro dos impostos pagos pelos cidadãos ibateenses, foi entregue recentemente pelo Prefeito José Luiz Parella.

O Prefeito ressalta que o objetivo é fortalecer, cada vez mais, a Guarda Municipal. “Embora seja uma responsabilidade do Estado, o município tem investido em segurança pública. Investimos em novos equipamentos, instrumentos de trabalho, cursos, reciclagens e tecnologia para o bom funcionamento e atuação da corporação”, afirmou Parella.

“A principal estratégia da Guarda Civil Municipal é atuar na proteção de Bens, Serviços e Instalações Municipais; patrulhamento preventivo e condução à Delegacia de Polícia Civil nos casos de Flagrante Delito. Acreditamos que com isso conseguimos trazer ainda mais segurança à população”, afirma o Comandante da Guarda, Vitor Reis.

“O trabalho da GCMI se soma ao de todas as forças de segurança do Município no objetivo de promover tranquilidade à população. Agradeço a parceria sempre efetiva da Polícia Militar e da Polícia Civil, que desempenham um excelente trabalho em nossa Cidade”, finaliza o Comandante.

