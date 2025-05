Guarda Municipal de Ibaté realiza habilitação para uso de revólver calibre 38

Crédito: divulgação

A Guarda Municipal deu início ao processo de habilitação dos agentes para o uso de revólveres calibre 38.

Com a medida, a corporação passa a contar com mais esse armamento, ampliando a capacidade de resposta em situações de risco e contribuindo diretamente para a proteção da comunidade.

As armas já estarão nas ruas nos próximos dias, fortalecendo o patrulhamento preventivo e oferecendo mais segurança tanto para os guardas quanto para os cidadãos. “A Guarda Municipal ganha mais proteção no exercício de suas funções e a população passa a contar com uma força ainda mais preparada para atuar na defesa dos espaços públicos e no enfrentamento à criminalidade”. Destacou o Secretário de Segurança Pública, Major Fumagale.

A entrega dos certificados foi feita no auditório do Paço Municipal e contou com a presença do Prefeito Ronaldo Venturi, do Secretário de Governo, Fábio Gomes e do Secretário Adjunto de Segurança Pública Tenente Marco Aurélio.

