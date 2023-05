Guarda Municipal de Ibaté participa de palestra sobre gerenciamento de crises

SIGA O SCA NO

A Guarda Municipal de Ibaté realizou quinta-feira, 4, como forma de qualificação aos guardas, uma palestra sobre gerenciamento de crises, primeiro interventor em evento crítico e sobrevivência policial, ministrada pelo GM de Jandira e Consultor de Segurança, Siderley Lima. O evento ocorreu na sede própria da GMI.

Os profissionais foram capacitados para agir em situações de crise, para conter pequenos e grandes conflitos e atuar em negociações. “A capacitação vai permitir ao operador de segurança pública do município administrar ocorrências decorrentes de crises, minimizando assim os efeitos e conduzindo a decisões adequadas na atuação da GMI”, pontuou Siderley Lima.

O comandante da GMI, Vitor Reis, falou sobre a importância da busca por especialização. “Temos de nos qualificar e sempre acompanhar a evolução, melhorando a qualidade do serviço e aprender novas técnicas para que sejam aplicadas no nosso dia a dia. Manter o guarda sempre treinado e ativo faz parte do nosso trabalho”, disse.

"Quando falamos de segurança, acreditamos na união para o bem da população ibateense. Nossas forças estão em total disponibilidade para as ações integradas com as polícias Militar e Civil”, apontou o prefeito José Luiz Parella.

Participaram da palestra 22 agentes da Guarda Municipal de Ibaté, estiveram presentes na palestra representantes das Guardas da Cidade de São Carlos e Araraquara, CMT Zaccaro de Araraquara, CMT Michael de São Carlos, Secretário de Governo Dr Edison Fernando e CMT Vitor Reis da cidade de Ibaté.

