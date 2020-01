Guarda Municipal de Ibaté participa de curso de vídeo-monitoramento na Engefort

Crédito: Divulgação

A Guarda Civil Municipal de Ibaté participou neste final de semana, do curso Monitoramento CFTV, ministrado pelo Grupo Engefort, na cidade de São Carlos.

O comandante da Guarda Municipal de Ibaté, Vitor Reis, explica que o curso tem como objetivo a melhoria da ação de vídeo-monitoramento na cidade. “Recentemente, o prefeito José Luiz Parella instalou câmeras em vários pontos da cidade e na sequência disso, os nossos agentes passaram por esse curso com a conceituada empresa Engefort”, comentou.

Reis ressalta que o curso teve uma carga horária de 10 horas. “Aprendemos vários princípios éticos, sigilo de imagens, procedimentos, detalhes de conceito geral de CFTV, câmera e suas tecnologias, redes de dados, instalações elétricas e softwares de monitoramento, enfim, um aprendizado muito rico para nossa corporação”, afirmou.

Como contou o comandante da GCM, a Prefeitura de Ibaté implantou um sistema moderno de monitoramento por câmeras, em toda cidade, com atenção especial às entradas e saídas das escolas da rede municipal de Ensino, acessos ao município, bancos, praças e principais ruas e avenidas, atendendo também uma solicitação dos comerciantes, que estiveram com o prefeito Zé Parella solicitando mais segurança, pois vinham acontecendo muitos assaltos na cidade.

Os equipamentos instalados são de última geração e vem oferecendo a possibilidade de se identificar pessoas e veículos, em alta resolução. Todos esses equipamentos estão interligados a uma central de monitoramento e funcionam 24 horas por dia.

O próximo passo dessa modernização de segurança será um convênio entre Prefeitura e Secretaria de Segurança Pública do Estado, para a implantação do sistema Detecta, que vai auxiliar as polícias Civil e Militar, bem como, a Guarda Civil Municipal, na solução de crimes, como o furto e roubo de veículos e na identificação de pessoas desaparecidas e de criminosos.

“A tecnologia está implantada. Faltava apenas capacitar nossos guardas para trabalharem com essa tecnologia. E foi o que fizemos. Oferecemos esse curso através de uma das mais conceituadas e respeitadas empresas de segurança da nossa região, que é a Engefort, para que nossos guardas atuem com responsabilidade no vídeo-monitoramento da nossa cidade”, contou o prefeito Zé Parella.

