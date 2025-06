Guarda Municipal de Ibaté impede realização de rave clandestina

A ação foi motivada pelo histórico de ocorrências graves, incluindo uma tripla tentativa de homicídio registrada recentemente.

A presença de grandes aglomerações, que estão gerando muitos problemas.

Durante a operação, a Guarda Municipal realizou diversas autuações em veículos por irregularidades constatadas no local, reforçando o compromisso com a segurança pública e a preservação da ordem.

A Guarda Civil Municipal de Ibaté realizou, na madrugada do último sábado (14) para domingo (15), uma importante operação de fiscalização no Distrito Industrial da cidade, com o objetivo de coibir a realização de uma rave que costuma ocorrer de forma clandestina na região.