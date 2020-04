Guarda Municipal de Ibaté impede mulher de cometer suicídio na rodovia WL

Crédito: Divulgação

Na manhã desta segunda-feira, 13, uma guarnição da Guarda Civil Municipal impediu o suicídio de uma ex-funcionária pública, na cidade de Ibaté.

A equipe do inspetor Villela e dos GCMs Sérgio e Vilson recebeu um chamado do serviço municipal de ambulância, informando que uma pessoa estaria no pontilhão do km 247, da rodovia Washington Luís (SP-310), tentando se jogar.

Prontamente, os guardas municipais se deslocaram até ao local e encontraram a mulher se preparando para pular de cima do pontilhão. Eles conseguiram levá-la para o canteiro da rodovia, porém, ao informarem que a ambulância estaria indo socorrê-la, ela se estressou e saiu andando em direção à pista e quase foi atropelada por uma motocicleta.

Ela disse aos guardas que iria embora e queria se matar. Quando os guardas lhe seguraram e pediram para esperar, a mulher desferiu socos, chutes e tentou mordê-los. Os guardas tiveram que usar de força moderada para contê-la. Como não surtiu efeito, pois a mesma estava muito alterada, eles utilizaram as algemas.

Durante o trajeto ao hospital, o inspetor Villela perguntou porque a mulher queria se matar e a mesma respondeu que seu marido batia nela, fazia buscar drogas, que também não via suas filhas fazia tempo e estava desiludida da vida.

Ela foi atendida no hospital e o caso registrado pela GCM de Ibaté. (Região em Destake)

