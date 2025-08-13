Guarda Municipal de Ibaté completa 40 anos

Ibaté celebra, nesta quarta-feira (13), uma data histórica que são os 40 anos de criação da Guarda Municipal (GCMI), instituída pela Lei Municipal nº 895, de 13 de agosto de 1985, durante a gestão do então prefeito Clodocir Guaraty.

Desde então, a corporação tem sido um pilar essencial na segurança e na proteção do patrimônio público, consolidando-se como referência na cidade e em toda a região.

Criada com a missão de auxiliar a Polícia Militar e a Polícia Civil nas atribuições que lhe competem, a Guarda Municipal de Ibaté atua dentro dos limites orçamentários do Tesouro Municipal, mantendo um efetivo capacitado para garantir a ordem e a tranquilidade da população.

Ao longo dessas quatro décadas, a GCMI tem desempenhado papel fundamental na vigilância e proteção de bens, serviços e instalações públicas municipais, incluindo todas as escolas da rede municipal de ensino.

Entre suas atribuições, destaca-se o zelo pela integridade física e moral dos usuários desses serviços, além da vigilância constante de vias públicas, praças, parques, jardins e demais espaços de uso coletivo.

Nos últimos anos, a corporação intensificou suas ações e, agora vinculada à recém-criada Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, vive um momento de modernização e fortalecimento.

Entre as medidas mais recentes, está o armamento dos guardas municipais, incluindo armas letais e não letais, como pistolas de choque, ampliando a capacidade de resposta e garantindo mais segurança para servidores e munícipes. Essa atuação reforçada também contribuiu para reduzir em quase pela metade o número de furtos em comparação ao ano passado.

O ano de 2025 também marca um significativo aumento da produtividade da instituição, com recorde de apreensões de drogas e a recuperação de espaços públicos antes dominados por traficantes, devolvendo à população áreas que voltaram a ser de convivência e lazer.

Hoje, Ibaté homenageia todos os homens e mulheres que, ao longo dessas quatro décadas, vestiram a farda azul-marinho e trabalharam com honra e dedicação para construir a história de uma corporação que é, acima de tudo, um símbolo de respeito e confiança.

