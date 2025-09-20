(16) 99963-6036
sábado, 20 de setembro de 2025
Região

Guarda Municipal de Ibaté apreende drogas e máquina de cartão no Jardim Cruzado

20 Set 2025 - 06h58Por Da redação
Na noite desta sexta-feira (20), a Guarda Municipal de Ibaté realizava patrulhamento pelo Jardim Cruzado quando avistou um indivíduo em um ponto conhecido pelo tráfico de drogas.

Ao perceber a presença da equipe, o suspeito arremessou uma máquina de cartão por baixo de um portão e jogou entorpecentes sobre a laje de um comércio, fugindo em seguida.

Durante a averiguação, os guardas localizaram 45 pedras de crack, 25 pinos de cocaína, 23 porções de “Ice”, 19 porções de maconha e uma máquina de cartão da marca Mercado Pago.

A ocorrência foi apresentada no plantão policial de São Carlos, onde as drogas e o equipamento foram apreendidos e ficaram à disposição da Polícia Judiciária.

