Guarda Municipal antecipa campanha “Cerol Mata” e orienta sobre proibição de aglomerações

Por conta do período de quarentena e da suspensão das aulas, medida necessária para o controle da disseminação do novo Coronavírus [Covid-19], crianças, jovens e até adultos tem desrespeitado as normas de isolamento social, soltando pipas em vias públicas e nos campinhos de futebol.

Para evitar a aglomeração nos espaços públicos e promover a segurança e conscientização da população, a Prefeitura de Ibaté, por meio da Guarda Municipal e da Secretaria Municipal de Fiscalização, antecipou a campanha “Cerol Mata”.

A campanha tem o objetivo de fazer cumprir a Lei Municipal n°2172/05, que proíbe o comércio, a fabricação e o uso de cerol, resultando em multa para quem for pego com o material cortante.

“Porém, como estamos em período de quarentena, além do uso do cerol, a Guarda Municipal vai orientar as crianças, jovens e adolescentes para que evitem a aglomeração nos espaços públicos. Do outro lado, também estamos orientando sobre os riscos do uso dessas linhas, que podem causar graves acidentes, além de explicar sobre os riscos de ficar nas ruas durante uma pandemia”, comentou o comandante da GM, Vitor Reis.

Durante a pandemia do novo Coronavírus é necessário que a população tenha consciência da importância do isolamento social. “Quarentena não é férias! O distanciamento social é primordial para diminuir o contágio do vírus e preservar a saúde da população”, disse o comandante.

O Conselho Tutelar também vai realizar uma operação para coibir o descumprimento das regras de isolamento social pelos menores de idade. “Solicitamos a compreensão, atenção e a responsabilidade de todos”, finaliza Vitor Reis.

