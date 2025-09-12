(16) 99963-6036
Grupo de Atividades Físicas para Idosos de Ibaté realiza passeio turístico em Brotas

12 Set 2025 - 15h54Por Jessica
Na última quarta-feira, os integrantes do Grupo de Atividades Físicas para Idosos de Ibaté participaram de um animado passeio à cidade de Brotas-SP, conhecida por suas belezas naturais e atrações turísticas.

O grupo é formado por moradores dos bairros Popular, Jardim Icaraí, Jardim Cruzado e Centro, e é orientado pela educadora física Kátia Gomes, que promove semanalmente atividades voltadas à saúde, bem-estar e qualidade de vida na terceira idade.

Durante o passeio, os idosos visitaram o Salto, um dos principais pontos turísticos naturais de Brotas, desfrutaram de momentos de lazer na tradicional Casa da Cachaça e encerraram o dia com um delicioso almoço na Garapeira, em um clima de descontração e alegria.

A ação foi organizada pela coordenadora do Centro de Convivência da Melhor Idade, Regina Nishihara, com apoio da Prefeitura Municipal de Ibaté e da Secretaria de Assistência Social. 

 

