Grave acidente mata casal na SP-330

Na tarde desta sexta-feira (21), um grave acidente na Rodovia Anhanguera SP-330, em Santa Rita do Passa Quatro (SP), resultou na morte de duas pessoas. A colisão transversal ocorreu no km 256, por volta das 12h45, envolvendo uma caminhonete Rampage e um automóvel Honda Civic.

De acordo com relatos no local, o condutor da caminhonete, que trafegava no sentido sul, afirmou ter sido fechado por um veículo não identificado. Ele perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro central e acabou colidindo contra o automóvel que seguia no sentido norte.

Equipes da concessionária VIAPAULISTA, Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Técnica foram acionadas para atender à ocorrência.

A passageira do Honda Civic, Jacira de Fátima Pires Maestrello, morreu no local. O motorista Sebastião Alberto Maestrello foi resgatado em estado grave e levado para o Pronto-Socorro, mas não resistiu aos ferimentos durante a tarde. O motorista da caminhonete não se feriu.

O trânsito na rodovia foi parcialmente interditado. A Polícia Civil investigará as circunstâncias do acidente.

