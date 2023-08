Grave acidente entre ônibus e carroça mata cavalo e deixa 4 pessoas feridas em cidade da região

Crédito: Flávio Fernandes/Colaborador

Na noite deste domingo, 6, um grave acidente entre um ônibus e uma carroça deixou quatro pessoas feridas bairro do Distrito Industrial, em Araraquara. O cavalo morreu.

De acordo com relatos, um ônibus descia pela Avenida Vicente Lopasso quando, ao cruzar com a Rua Professor Luis Carlos Dória Teixeira de Camargo, colidiu com uma carroça que transportava um casal e duas crianças.

O motorista do ônibus, de 32 anos, fez uma tentativa de frenagem, mas infelizmente não conseguiu parar a tempo. O impacto da colisão foi tão forte que o cavalo que puxava a carroça não sobreviveu aos ferimentos e morreu no local. O casal, um homem de 25 anos acompanhado por uma mulher, juntamente com as duas crianças – uma menina de 4 anos e um menino de 6 anos – sofreram ferimentos.

As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), socorreram as vítimas. Todos os feridos foram transportados para a Santa Casa, porém, até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde deles.

A Polícia Militar registrou o fato em boletim de ocorrência.

Com informações do Araraquara Agora

