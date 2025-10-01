Grave acidente entre caminhões interdita trecho da Rodovia Washington Luís

Crédito: Fala Matão

Um grave acidente foi registrado por volta das 15h30 desta quarta-feira (1º), no quilômetro 310 da Rodovia Washington Luís, envolvendo dois caminhões.

De acordo com informações, um caminhão Mercedes-Benz da transportadora Transmaffei, de Matão, carregado com tambores e que seguia no sentido MatãoTaquaritinga, foi atingido na traseira por um caminhão Volvo do tipo frigorífico, sem carga, com placas de Fernando Prestes.

Com o impacto, o caminhão Volvo parou apenas alguns metros depois, mas sua carroceria (baú) se desprendeu e ficou posicionada atrás do veículo da Transmaffei.

O motorista do Volvo sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao pronto-socorro de Matão. Já os ocupantes do caminhão da Transmaffei não se feriram.

A rodovia precisou ser parcialmente interditada para a realização da perícia e a retirada dos veículos, sendo liberada apenas uma faixa de rolamento até a conclusão dos trabalhos.

Com informações do portal Fala Matão

