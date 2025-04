Grave acidente deixa duas vítimas fatais na SP-340

Um grave acidente ocorrido na madrugada desta terça-feira (22) provocou a morte de duas pessoas na Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros (SP-340), a na região de Mococa.

O acidente aconteceu por volta das 3h30 da manhã, nas imediações de um dispositivo viário. Segundo informações apuradas, o veículo trafegava pela faixa da esquerda, quando o motorista perdeu o controle, saiu da pista, bateu em uma defensa metálica e caiu na ribanceira. O carro parou capotado na parte inferior do viaduto.

Quatro pessoas estavam no veículo no momento do acidente. Duas foram socorridas em estado grave, enquanto outras duas não resistiram aos ferimentos e faleceram após serem levadas ao hospital. As vítimas foram atendidas por equipes do Corpo de Bombeiros e ambulâncias municipais.

Por conta da gravidade da ocorrência, as alças de acesso norte e sul da rodovia foram totalmente interditadas por mais de quatro horas, sendo liberadas por volta das 8h da manhã. O veículo foi removido para a delegacia após a realização da perícia no local.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

