Grave acidente deixa cinco feridos e um morto em rodovia da região

Crédito: CCI ARTESP

Um grave acidente foi registrado na noite desta sexta-feira (3), por volta das 23h, na Rodovia Armando de Salles Oliveira (SP-322), em Ribeirão Preto. A colisão traseira envolveu dois automóveis — um BMW M135 e um Gol — no km 314,5, sentido Leste, e resultou em uma vítima fatal e cinco pessoas feridas.

De acordo com informações da concessionária Entrevias, que administra o trecho, o BMW seguia no sentido Oeste quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, colidiu na traseira do Gol, que trafegava à frente. Com o impacto, ambos os veículos ficaram imobilizados na pista dupla.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), Corpo de Bombeiros e socorristas da Entrevias foram acionados e prestaram atendimento às vítimas. O óbito de um dos ocupantes do Gol foi constatado às 23h53 pela equipe de resgate. Outras cinco pessoas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas para atendimento médico.

