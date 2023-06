Grave acidente com ônibus da Empresa Cruz deixa quatro pessoas feridas na SP-310, em Ibaté

Acidente com ônibus deixou quatro feridos na rodovia Washington Luís - Crédito: Rota das Notícias

Quatro pessoas ficaram feridas após um grave acidente envolvendo um ônibus por volta das 3h desta segunda-feira, 12, no km 247 da rodovia Washington Luís, na região do principal acesso a Ibaté. Os motivos são desconhecidos, porém o motorista do coletivo teria saído da rodoviária de São Carlos e seguia com destino a Araraquara quando perdeu o controle, bateu em uma proteção de um pontilhão e atravessou a alça de acesso, derrubou uma cerca e se imobilizou na lateral da pista de rolamento da rodovia.

Segundo policiais rodoviários que atenderam a ocorrência, havia no coletivo pelo menos dez passageiros, dos quais três ficaram feridos, além do motorista, de 50 anos, que ficou preso entre as ferragens e foi encaminhado a Santa Casa de São Carlos.

O Corpo de Bombeiros de São Carlos e funcionários da concessionária que administram a rodovia atenderam a ocorrência.

Um segundo coletivo da mesma empresa, levou os passageiros para Araraquara.

