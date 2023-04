Grande quantidade de drogas e armamento pesado é apreendido em Araraquara

A droga apreendida pela Força Tática em Araraquara - Crédito: Divulgação

Após receber denúncia anônima na manhã desta quinta-feira, 20, sobre possível depósito de armas e drogas na Avenida Domingos Ferrari Junior, Jardim Iguatemi, em Araraquara, PMs da Força Tática realizou diligência e após contato com funcionários de um condomínio, tiveram a entrada franqueada e no imóvel em questão realizaram uma varredura onde havia dois suspeitos, um sendo adolescente.

Após revista, os policiais apreenderam uma arma de fogo artesanal, drogas, materiais para embalo, celulares e dinheiro. Com o apoio de outras equipes, inclusive uma delas do Canil, foram a um segundo bloco e notaram que uma porta estaria aberta e viram da parte de fora do apartamento uma espingarda calibre 12 com numeração suprimida.

Ainda durante a varredura, os cães localizaram nas gavetas de um guarda-roupas uma submetralhadora com numeração suprimida, munições, acessórios para armamento e um cofre com moedas. No forno de um fogão havia ainda a quantia de R$ 9.080,00.

A dupla foi detida, bem como armamentos, drogas, dinheiro e demais objetos encaminhados ao plantão policial, onde foi elaborado boletim de ocorrência de tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas, corrupção de menor, ato infracional, apreensão de arma de fogo e munições.

O maior de idade foi recolhido a cadeia pública de Santa Ernestina e o adolescente para a Fundação Casa de Araraquara.

Leia Também