quinta, 23 de outubro de 2025
Região

Fox furtado em São Carlos é recuperado pela PM na região do Broa

23 Out 2025 - 10h05Por Da redação
Na madrugada desta quarta-feira (22), a Polícia Militar recuperou um veículo furtado que circulava pela Rodovia Fernando de Arruda Botelho, nas proximidades do Balneário do Broa, em Itirapina.

Durante patrulhamento pela via, uma equipe avistou um automóvel Volkswagen Fox de cor cinza, ocupado por dois indivíduos, trafegando em direção a São Carlos. Ao tentar realizar a abordagem, os suspeitos fugiram em alta velocidade, iniciando um breve acompanhamento.

Nas imediações do km 11, os ocupantes abandonaram o veículo e fugiram para uma área de mata. Com o apoio de outras viaturas, buscas foram realizadas na região, mas os suspeitos não foram localizados.

Na vistoria, os policiais encontraram um documento de identidade e um celular no interior do carro. Após consulta do chassi, foi constatado que o veículo havia sido furtado em São Carlos e circulava com placas adulteradas.

O automóvel e os objetos foram encaminhados ao Plantão Policial de Rio Claro, onde a autoridade policial registrou a ocorrência e determinou a apreensão para perícia

