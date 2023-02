GM e PM frustram assalto em residência na cidade de Ibaté

SIGA O SCA NO

Dupla tentou assaltar uma casa e foi detida: um simulacro foi apreendido - Crédito: Divulgação

A Guarda Municipal e a Polícia Militar detiveram por volta das 23h deste domingo, em Ibaté uma dupla durante tentativa de assalto. Um dos envolvidos tem 17 anos.

Segundo apurado, guardas municipais foram acionados através do CCO (Centro de Controle Operacional) sobre um possível assalto a uma residência na área central da cidade. No endereço mencionado avistaram na garagem um suspeito armado e com capacete. Um quarteirão adiante, havia uma moto

Foi ordenado que ele se rendesse e que largasse a arma, o que foi obedecido. Quando os GMs estariam algemando-o chegou uma viatura da PM que ficou com suspeito enquanto que os guardas foram ao encalço da moto que estaria sem placa e conseguiram a abordagem, sendo um adolescente de 17 anos que confessou a participação no crime. Em São Carlos, na CPJ, foi constatada ainda que a moto teria sido furtada há dois dias na cidade. O proprietário foi comunicado e o veículo devolvido. A vítima, uma mulher, disse que teria sofrido ameaças de morte.

Já a dupla foi autuada por tentativa de assalto. O adolescente encaminhado à Fundação Casa de Araraquara e o comparsa que é morador do bairro Cidade Aracy foi conduzido ao centro de triagem. A arma era um simulacro de pistola e foi apreendido.

