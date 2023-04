GM de Ibaté realiza operação para combater a criminalidade na cidade

SIGA O SCA NO

Em operação conjunta entre a GM e a fiscalização da prefeitura de Ibaté, foi realizada na noite de sexta-feira (14), a operação Bar e Saturação, com intuito de combater a criminalidade no município.

Foram averiguados 02 bares no Jardim Cruzado, 01 no Jardim São Benedito, 01 Jardim Popular e 01 no Jardim Icaraí.

Após a abordagem e vistoria da fiscalização, os proprietários foram orientados quanto à diversas ocorrências, entre elas, pertubação do sossego público. Um bar foi fechado no Jardim Cruzado, após notificação.

Além dos estabelecimentos, 15 pessoas e 2 carros foram abordados.



