GM de Ibaté conscientiza alunos da EE Fúlvio Morganti sobre proibição e riscos do uso de cerol

Crédito: Divulgação

Na última semana, alunos da Escola Estadual Fúlvio Morganti participaram de uma palestra para a conscientização sobre o uso de cerol e linha chilena, proposta pela Guarda Municipal de Ibaté, representada pelos guardas Almeida e corregedor Pratavieira.

De forma bem descontraída e didática, as leis relacionadas à proibição do uso de linhas cortantes foram apresentadas, bem como as sérias consequências para quem infringe as regras, incluindo multa, apreensão do material, condução à delegacia e responsabilização dos pais ou outros responsáveis.

Para a professora, Susete Gouveia, o tema é de grande relevância para os alunos. “Essa campanha de conscientização é muito importante, tendo em vista que crianças e jovens, muitas vezes, não medem as consequências de seus atos”, apontou.

“O que abordamos na palestra são os perigos do uso do cerol e demais linhas cortantes, mostrando aos alunos que essa prática não se trata de uma brincadeira, e, sim, de um crime. Mas há também o outro lado, da diversão saudável. Por isso, explicamos que é perfeitamente possível brincar com pipas de forma segura, sem colocar ninguém em risco”, relataram os GMs Almeida e Pratavieira.

O comandante da Guarda Municipal de Ibaté, Vitor Reis, destacou ainda que embora soltar pipas seja uma atividade recreativa permitida, o uso de linhas cortantes com cerol e linha chilena pode resultar em ferimentos graves e até fatais. “Não é importante somente pela conscientização gerada, mas também pela promoção da empatia. Ao compreenderem o risco de ferir a si mesmos e aos outros ao utilizar linhas cortantes em pipas, os alunos são incentivados a refletir sobre suas ações em relação aos outros” concluiu.

