GM de Ibaté auxilia Polícia Civil durante prisão de acusado de tráfico

Crédito: Divulgação

A Guarda Municipal de Ibaté, durante a manhã desta quarta-feira, 15, prestou apoio à Polícia Civil da cidade, chefiada pelo delegado Miguel Carlos Capobianco Júnior, durante uma ação de combate à criminalidade.

As autoridades policiais prenderam um acusado de tráfico de 20 anos no Jardim Popular. Ele estaria com 21 pedras de crack. Foram detidos ainda mais dois suspeitos que estariam portando cigarros de maconha e crack no Antônio Moreira (CDHU).

De acordo com as autoridades policiais, as operações continuarão nos bairros de Ibaté para o bem estar da população da cidade.

