Gestante morre em grave acidente na SP-330

Uma mulher grávida morreu na tarde desta sexta-feira (18) em um acidente na Rodovia Anhanguera (SP-330), na altura do município de São Simão. Outras três pessoas ficaram feridas na colisão entre dois veículos.

De acordo com as primeiras informações, o acidente ocorreu após um carro colidir na traseira de outro. A gestante, que era passageira em um dos veículos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do carro e uma criança que também estavam no veículo sofreram apenas ferimentos leves.

O condutor do segundo automóvel envolvido no acidente teve ferimentos de média gravidade. Todas as vítimas foram socorridas e encaminhadas para uma unidade de saúde em Santa Rita do Passa Quatro.

Uma das faixas da rodovia precisou ser interditada para o trabalho das equipes de resgate e atendimento. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no local do acidente. As causas da colisão serão investigadas.



com informações do QRU NEWS

