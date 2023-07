GCMI faz ação preventiva contra o cerol no comércio de Ibaté

Recesso escolar e os ventos fortes de inverno são atrativos para a soltura de pipas, diversão para todas as idades. A brincadeira, porém, deve ser realizada com toda a segurança, sem o uso de cerol nas linhas – que além de crime, coloca em risco pedestres e motociclistas – e em áreas livres, onde não haja risco de choques elétricos.

Com o objetivo de orientar e evitar que aconteça algum acidente, na última semana, a Guarda Civil Municipal com apoio da Fiscalização de Postura e Polícia Civil, iniciou a campanha "Cerol Mata", realizando a atividade em comércios da cidade para impedir a venda de linhas cortantes com cerol e chilena.

O comandante da GCMI, Vitor Reis, destaca que durante as férias escolares, a Guarda Civil de Ibaté sempre realiza operações contra o cerol. “Contamos com apoio da Polícia Civil e da Fiscalização do Município nessa primeira operação, o foco foi conscientizar e orientar os comerciantes sobre os perigos que envolvem o uso do cerol e da linha chilena”, contou.

Para ajudar na fiscalização, em 2005, foi sancionada pelo atual prefeito de Ibaté, José Luiz Parella, a Lei Municipal n° 2172/05, que proíbe o comércio, a fabricação e o uso de cerol, resultando em multa para quem for pego com o material cortante. As multas variam de R$ 205,56 para quem for flagrado soltando pipa com o cortante e R$ 685,20 para quem for flagrado vendendo esse tipo de material, podendo ser ainda punido criminalmente, nos casos em que o cerol ou a linha chilena causar vítimas de ferimentos ou de morte.

Nos últimos dois anos, de acordo com dados apresentados pela GCMI, a Prefeitura de Ibaté incinerou mais de 500 carretéis com cerol e linha chilena. “Quem for flagrado usando linhas cortantes e não entregar espontaneamente o material, ao ser abordado por um guarda municipal, está sujeito a ser imediatamente encaminhado a uma unidade policial”, finalizou o comandante da GCMI.

