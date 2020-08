GCM de Ibaté recebe certificado da Secretaria Estadual de Segurança Pública

Crédito: Divulgação

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ibaté recebeu, nesta semana, o Certificado de Registro e Funcionamento da GCM no município, emitido pela Secretaria Estadual da Segurança Pública do Estado, por meio do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC).

O Certificado foi entregue pessoalmente, na sede da Polícia Civil em São Paulo, para o comandante da GCM de Ibaté, Vitor Reis, que destacou a conquista. "Esse Certificado representa o fechamento de um processo para a regulamentação da GCM de Ibaté. Para isso, foi necessário a corporação atender a uma série de critérios, em um processo contínuo nos últimos anos".

Segundo o comandante, esse processo começou com a adequação da Lei Municipal n. 3.149/2019 ao Estatuto Geral das GM (13022/2014), passando pela equipagem de viaturas, aquisição de novos fardamentos e equipamentos, com coletes balísticos de última geração estabelecidos pelo Exército Brasileiro, até a contratação e formação de dez novos guardas, no último mês de julho.

Essa contratação representou um aumento de 25% no efetivo da corporação de Ibaté, que passou a contar com 41 agentes e pela primeira vez na história do município, os guardas estão passando por um curso de formação. "Estamos em um processo contínuo de melhorias. A Prefeitura implantou a Base da Guarda Municipal 153 com videomonitoramento, a Guarda Municipal Feminina e adquiriu coletes balísticos, rádios HTs, tonfas, motocicletas, carros para rondas. Mais recentemente, no final de julho, a Prefeitura entregou 82 kits do novo fardamento para toda a corporação, com calça, camisa, jaqueta, coturno, bonê e cinto. Agora estando certificados e poderemos melhorar ainda mais".

Com o Certificado de Registro e Funcionamento da Secretaria Estadual de Segurança Pública, a GCM de Ibaté poderá receber verbas do Governo Federal e do Estado, por meio de convênios e emendas parlamentares, para compra de equipamentos e viaturas, além de possibilitar a aquisição e treinamento da corporação para uso de Dispositivo Elétrico Incapacitante (DEC), mais conhecido como arma de choque.

