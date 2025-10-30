(16) 99963-6036
Região

GCM de Ibaté encontra mais de 22 kg de drogas durante cumprimento de mandado judicial

30 Out 2025 - 09h53Por Jessica Carvalho R
Durante o cumprimento de um mandado judicial, a Guarda Civil Municipal preendeu uma grande quantidade de entorpecentes na tarde de quarta-feira (29), em um imóvel em Ibaté.

A equipe da GCM foi acionada para acompanhar a Oficial de Justiça na execução da ordem judicial. Ao entrar no imóvel, os guardas se depararam com uma expressiva quantidade de drogas e materiais utilizados para o preparo e embalagem dos entorpecentes. Diante da situação, a Polícia Militar e a Polícia Civil foram chamadas para dar apoio à ocorrência.

No local foram encontrados diversos materiais, incluindo balanças de precisão, liquidificador, facas, embalagens plásticas, adesivos e mais de 10 mil tubos para armazenamento de drogas. Também foram apreendidos diferentes tipos de substâncias entorpecentes: maconha: 17,351 kg, cocaína: 3,455 kg, haxixe: 1,548 kg, K2 (maconha sintética): 452 gCrack: 18g

O total apreendido soma 22,824 kg de drogas, que foram encaminhadas à Delegacia de Polícia de Ibaté para pesagem e registro da ocorrência.

A ação foi concluída sem intercorrências e contou com a atuação integrada da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil e do Poder Judiciário, resultando na retirada de uma grande quantidade de entorpecentes de circulação no município.

