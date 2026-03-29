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domingo, 29 de março de 2026
Ibaté

GCM de Ibaté apreende drogas em terreno baldio no Jardim Cruzado

29 Mar 2026 - 07h21Por Da redação
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GCM de Ibaté apreende drogas em terreno baldio no Jardim Cruzado -

Durante patrulhamento na noite deste sábado (28), a Guarda Civil Municipal de Ibaté realizou a apreensão de entorpecentes em um terreno baldio no bairro Jardim Cruzado.

A ocorrência foi atendida pelos GCMs Alain e Neto, após a viatura receber informações de que um indivíduo estaria escondendo drogas nas proximidades do Centro Cultural, no cruzamento das ruas Tabatinga e Benedito Barreto.
Diante da denúncia, a equipe realizou uma varredura pelo local e, próximo ao muro de um terreno baldio, localizou uma máquina de cartão da marca Mercado Pago, de cor branca, levantando suspeita de que o mesmo indivíduo teria escondido entorpecentes nas imediações.

Com o apoio de uma escada retrátil, os guardas conseguiram acessar o interior do terreno, onde visualizaram uma sacola. Ao averiguarem o conteúdo, foram encontradas diversas porções de drogas.

Todo o material foi recolhido e apreendido, sendo posteriormente encaminhado à Delegacia de Polícia de São Carlos, onde ficou à disposição da Justiça.
Material apreendido:
53 porções de maconha
81 porções de crack
32 porções de haxixe
26 porções de ice dry
1 máquina de cartão Mercado Pago (branca)

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