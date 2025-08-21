GCM apreende drogas lançadas dentro da APAE em Ibaté

Na manhã desta quinta-feira (21), por volta das 8h, equipes da Guarda Civil Municipal de Ibaté foram acionadas após a informação de que um indivíduo tentava ingressar na APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).

Segundo relato, o homem alegava que desejava recuperar drogas que haviam sido arremessadas para dentro da instituição. No local, os guardas abordaram o suspeito, mas durante a busca pessoal nada de ilícito foi encontrado. Ele foi identificado, orientado e liberado.

Dentro da APAE, entretanto, os agentes localizaram duas pedras de crack, que haviam sido lançadas para o interior do espaço. O entorpecente foi recolhido e apresentado na Delegacia de Polícia de Ibaté, onde ficou apreendido.

