(16) 99963-6036
quinta, 21 de agosto de 2025
Região

GCM apreende drogas lançadas dentro da APAE em Ibaté

21 Ago 2025 - 18h45Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
GCM apreende drogas lançadas dentro da APAE em Ibaté -

Na manhã desta quinta-feira (21), por volta das 8h, equipes da Guarda Civil Municipal de Ibaté foram acionadas após a informação de que um indivíduo tentava ingressar na APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).

Segundo relato, o homem alegava que desejava recuperar drogas que haviam sido arremessadas para dentro da instituição. No local, os guardas abordaram o suspeito, mas durante a busca pessoal nada de ilícito foi encontrado. Ele foi identificado, orientado e liberado.

Dentro da APAE, entretanto, os agentes localizaram duas pedras de crack, que haviam sido lançadas para o interior do espaço. O entorpecente foi recolhido e apresentado na Delegacia de Polícia de Ibaté, onde ficou apreendido.

Leia Também

PMA prende homem por posse irregular de armas e ave silvestre
Santa Rita do Passa Quatro17h58 - 21 Ago 2025

PMA prende homem por posse irregular de armas e ave silvestre

Pedreiro morre após levar choque elétrico em obra
Região17h51 - 21 Ago 2025

Pedreiro morre após levar choque elétrico em obra

Advogado é a vítima fatal de engavetamento na Washington Luís
Triste 16h24 - 21 Ago 2025

Advogado é a vítima fatal de engavetamento na Washington Luís

Motorista morre após ter carro prensado por carretas na Washington Luís
São José do Rio Preto07h17 - 21 Ago 2025

Motorista morre após ter carro prensado por carretas na Washington Luís

Operação em Descalvado desarticula esquema de furto de 30 toneladas de ração; dois homens são presos
Furto e receptação07h04 - 21 Ago 2025

Operação em Descalvado desarticula esquema de furto de 30 toneladas de ração; dois homens são presos

Últimas Notícias