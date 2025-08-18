(16) 99963-6036
segunda, 18 de agosto de 2025
Região

GCM apreende drogas em pista de caminhada no Jardim Icaraí

18 Ago 2025 - 09h22Por Jéssica C.R.
Na manhã deste último domingo (17), por volta das 9h30, a Guarda Civil Municipal realizou uma ação de patrulhamento preventivo na pista de caminhada da Rua João Menzani, no Jardim Icaraí, local conhecido pelas forças de segurança como ponto de tráfico de drogas.

Durante a ronda, os agentes visualizaram um indivíduo em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ele fugiu em direção a uma área de mata, abandonando uma sacola no trajeto. No interior dela, foram encontrados 13 porções de maconha, 21 pinos de cocaína e 84 pedras de crack.

Ainda na região, outros dois homens que também demonstravam comportamento suspeito foram abordados. Com um deles, a GCM localizou cinco pinos de crack e uma porção de maconha. Segundo o boletim, ambos resistiram à abordagem, sendo necessário o uso progressivo da força e algemas para garantir a segurança da equipe.

Os suspeitos foram encaminhados ao Hospital Municipal, onde passaram por exames cautelares, e posteriormente apresentados no Plantão Policial de São Carlos. As drogas foram apreendidas, mas após os procedimentos legais, os indivíduos acabaram liberados pela autoridade policial.

