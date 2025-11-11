Garota de programa que matou pedreiro e feriu amigo a facadas começa ser julgada na região

Crédito: Foto: Reprodução

Começou na manhã desta terça-feira (11), o julgamento de Lucilene Mascarenhas de 40 anos, acusada de matar o pedreiro Douglas Rodrigues da Silva de 33, a facadas em setembro do ano passado, em Araraquara. O crime aconteceu em frente a um motel, no Jardim Arco-Íris.

Segundo a denúncia do Ministério Público de São Paulo, Lucilene foi denunciada por homicídio qualificado e tentativa de homicídio, com a qualificadora de recurso que dificultou a defesa das vítimas. A promotoria sustenta que a mulher, agiu de forma intencional e violenta.

De acordo com boletim de ocorrência, Douglas teria tentado apartar uma briga entre Lucilene e um amigo José Railton Felismino da Silva de 38, iniciada na Rua dos Eletricitários, quando acabou sendo atingido. Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento que fica na Avenida Engenheiro Camilo Dinucci, obtidas com exclusividade pelo repórter Flavio Fernandes na época, mostram o momento em que a mulher desce andando com uma faca em mãos e ataca os dois homens.

O pedreiro foi golpeado no peito e abdômen, enquanto o pintor sofreu ferimentos no braço e ambos foram socorridos pela USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu e levados à Santa Casa. Douglas, não resistiu e morreu horas depois no hospital e o pintor recebeu atendimento e teve alta.

Durante o julgamento, seis testemunhas serão ouvidas: entre elas, o próprio José Railton, três mulheres que presenciaram o crime e dois policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência e pela prisão da acusada. As quatro primeiras testemunhas, participam da audiência por videoconferência.

Após o crime, a garota de programa foi presa pela Polícia Militar em frente ao motel onde tudo aconteceu e depois de esfaquear as vítimas, ela entrou no local, tomou banho e aguardou a chegada dos policiais militares. A mulher está presa na Penitenciária Feminina de Guariba e agora enfrenta, o júri popular.

O advogado de defesa da garota de programa, Mário Sérgio Ota, afirmou que só irá se manifestar após o encerramento do julgamento. O caso ganhou grande repercussão regional, pela brutalidade do ataque e as circunstâncias inusitadas que cercaram o crime.

