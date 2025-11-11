Garota de programa é condenada a 6 anos no regime semiaberto após matar pedreiro com facadas

Crédito: Foto: Reprodução

A garota de programa Lucilene Mascarenhas da Rosa foi condenada a 6 anos de prisão em regime semiaberto nesta terça-feira (11), pelo assassinato do pedreiro Douglas Rodrigues da Silva, de 33, morto a facadas em setembro do ano passado, em Araraquara. O julgamento foi realizado, no Fórum Criminal da cidade e durou cerca de nove horas.

Lucilene de 40, foi absolvida da acusação de tentativa de homicídio contra o amigo da vítima, José Railton Felismino da Silva de 38, que também foi esfaqueado, mas sobreviveu. A sentença foi proferida pelo juiz Giovani Augusto Serra Azul Guimarães, que manteve a prisão preventiva da condenada.

De acordo com o processo, a motivação do crime teria ocorrido após uma discussão entre a ré e Douglas, todos sob efeito de álcool. O motivo real da briga não ficou esclarecido e o pedreiro teria agredido a mulher que reagiu sacando um canivete, com o qual atingiu o peito e o abdômen do pedreiro e o amigo que tentou intervir para ajudar, acabou sendo atingido no braço.

O magistrado destacou que a custódia é necessária, para garantir a aplicação da pena e respeitar a soberania do júri. De acordo com o Ministério Público, a mulher atacou as vítimas com uma faca após uma briga em frente a um motel na Avenida Engenheiro Camilo Dinucci, no bairro do Jardim Arco-Íris.

Durante o julgamento, seis testemunhas foram ouvidas, incluindo o sobrevivente, três mulheres que presenciaram o crime e dois policiais militares responsáveis pela prisão da garota de programa. Câmeras de segurança registraram o momento em que Lucilene, caminha em direção às vítimas com a faca em mãos.

Após o ataque, a garota de programa entrou no motel, tomou banho, esperou a chegada da Polícia Militar e foi presa em flagrante. Desde então, ela cumpre prisão na Penitenciária Feminina de Guariba.

Em nota, o advogado de defesa Mário Sérgio Ota, considerou o resultado do júri positivo diante das provas apresentadas.

“Juridicamente, o resultado foi muito bom a ré foi absolvida da tentativa de homicídio e condenada por homicídio simples, com exclusão da qualificadora de meio cruel. A pena de 6 anos em regime semiaberto foi justa, já que ela é primária e possui bons antecedentes”, afirmou o defensor.

O caso chamou atenção pela brutalidade do crime e as circunstâncias inusitadas que cercaram o assassinato, ganhando grande repercussão na região.

