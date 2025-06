Gabinete de Gestão Integrada Municipal realizou a primeira reunião

A iniciativa marca um novo momento nas políticas públicas de segurança do município.

Instituído pela Lei Municipal nº 3.681/2025, o GGI-M tem como presidente o prefeito Ronaldo Venturi e conta com a participação de diversas secretarias municipais e das forças de segurança que atuam na cidade.

O objetivo é promover a integração entre os órgãos e discutir ações voltadas à segurança pública de forma articulada e eficiente.

Durante a reunião inaugural, foram debatidos temas como os avanços já obtidos na segurança pública do município, além do planejamento do policiamento e da atuação integrada durante as festividades de aniversário da cidade.

A criação do GGI-M é resultado da adesão de Ibaté ao Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), do Governo Federal. A vinculação ao programa permite, entre outros benefícios, o acesso ao Bolsa-Formação, iniciativa que oferece cursos especializados aos integrantes da Guarda Civil Municipal, com o pagamento de uma bolsa aos participantes.

O GGI-M representa um importante passo na consolidação de políticas públicas voltadas à proteção dos cidadãos ibateenses, promovendo ações conjuntas entre o poder público e as forças de segurança.

O recém-criado Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M) de Ibaté realizou, na última terça-feira (10), sua primeira reunião oficial no Paço Municipal.