terça, 02 de dezembro de 2025
Matão

Furto em sexshop: mais de 20 vibradores são levados

02 Dez 2025 - 10h51Por Da redação
Sexshop - Crédito: UnsplashSexshop - Crédito: Unsplash

A Polícia Militar registrou, na manhã desta segunda-feira (1º), um furto já consumado em um estabelecimento comercial localizado na Avenida 28 de Agosto, no Centro de Matão. A ocorrência foi atendida por volta das 10h47.

Segundo informações da proprietária da loja, ao chegar para abrir o comércio ela encontrou a porta danificada e constatou o desaparecimento de diversos produtos. Foram levados cerca de 20 vibradores, avaliados entre R$ 300 e R$ 500 cada, além de 7 conjuntos íntimos, 5 lubrificantes e 2 sabonetes íntimos. O prejuízo estimado pode chegar a R$ 12 mil.

A comerciante informou que já solicitou à empresa responsável a recuperação das imagens do sistema de monitoramento, que serão encaminhadas à Polícia Militar para auxiliar na investigação. O caso segue sendo apurado pelas autoridades.

