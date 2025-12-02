Furto em sexshop: mais de 20 vibradores são levados

A Polícia Militar registrou, na manhã desta segunda-feira (1º), um furto já consumado em um estabelecimento comercial localizado na Avenida 28 de Agosto, no Centro de Matão. A ocorrência foi atendida por volta das 10h47.
Segundo informações da proprietária da loja, ao chegar para abrir o comércio ela encontrou a porta danificada e constatou o desaparecimento de diversos produtos. Foram levados cerca de 20 vibradores, avaliados entre R$ 300 e R$ 500 cada, além de 7 conjuntos íntimos, 5 lubrificantes e 2 sabonetes íntimos. O prejuízo estimado pode chegar a R$ 12 mil.
A comerciante informou que já solicitou à empresa responsável a recuperação das imagens do sistema de monitoramento, que serão encaminhadas à Polícia Militar para auxiliar na investigação. O caso segue sendo apurado pelas autoridades.