(16) 99963-6036
quarta, 05 de novembro de 2025
Região

Furto de cana-de-açúcar é flagrado em propriedade rural em Santa Rita do Passa Quatro

05 Nov 2025 - 11h01Por Erika
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Imagem - Crédito: divulgaçãoImagem - Crédito: divulgação

Uma carga de aproximadamente 100 quilos de cana-de-açúcar foi recuperada na noite desta segunda-feira (3), em uma fazenda localizada no distrito de Albinópolis, em Santa Rita do Passa Quatro (SP). A Polícia Militar foi acionada após um funcionário de uma usina constatar um furto em andamento na área rural.

Segundo o registro policial, os responsáveis utilizavam um VW Gol, com uma carretinha para cortar e carregar a cana. O funcionário chegou ao local no momento em que o corte era realizado. Ao perceberem a presença dele, os indivíduos abandonaram a carretinha carregada e fugiram a pé, deixando também o veículo para trás.

A carga foi apreendida e posteriormente devolvida ao representante da usina que arrenda a propriedade. O carro e a carretinha também foram apreendidos para investigação.

Os suspeitos não foram localizados até o momento. O caso foi encaminhado para continuação das apurações pela Polícia Civil.

Leia Também

Força Tática apreende grande quantidade de drogas em Ribeirão Bonito
Região09h01 - 05 Nov 2025

Força Tática apreende grande quantidade de drogas em Ribeirão Bonito

Três veículos se envolvem em engavetamento na SP-255 em Dourado
Região13h12 - 04 Nov 2025

Três veículos se envolvem em engavetamento na SP-255 em Dourado

Tentativa de furto é registrada em ambulatório municipal de Ibaté
Região09h53 - 04 Nov 2025

Tentativa de furto é registrada em ambulatório municipal de Ibaté

TOR prende traficantes durante fiscalização a ônibus na Washington Luís
Região08h59 - 04 Nov 2025

TOR prende traficantes durante fiscalização a ônibus na Washington Luís

Vendaval provoca destruição e deixa rastro de prejuízos em Araraquara
Região07h32 - 04 Nov 2025

Vendaval provoca destruição e deixa rastro de prejuízos em Araraquara

Últimas Notícias