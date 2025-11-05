Furto de cana-de-açúcar é flagrado em propriedade rural em Santa Rita do Passa Quatro

Imagem - Crédito: divulgação

Uma carga de aproximadamente 100 quilos de cana-de-açúcar foi recuperada na noite desta segunda-feira (3), em uma fazenda localizada no distrito de Albinópolis, em Santa Rita do Passa Quatro (SP). A Polícia Militar foi acionada após um funcionário de uma usina constatar um furto em andamento na área rural.

Segundo o registro policial, os responsáveis utilizavam um VW Gol, com uma carretinha para cortar e carregar a cana. O funcionário chegou ao local no momento em que o corte era realizado. Ao perceberem a presença dele, os indivíduos abandonaram a carretinha carregada e fugiram a pé, deixando também o veículo para trás.

A carga foi apreendida e posteriormente devolvida ao representante da usina que arrenda a propriedade. O carro e a carretinha também foram apreendidos para investigação.

Os suspeitos não foram localizados até o momento. O caso foi encaminhado para continuação das apurações pela Polícia Civil.

