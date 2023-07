Funerária Terezinha de Jesus entrega agasalhos doados durante campanha para a Apae de Ibaté

Momento da entrega dos donativos à Apae - Crédito: Divulgação

A campanha do agasalho promovida pela Funerária Terezinha de Jesus com apoio do Supermercado Ruscito, foi abraçada pelos moradores de Ibaté que contribuíram com várias doações.

A ação social recebeu doações de roupas e calçados em ótimo estado de conservação que serão utilizados pela Apae que recebeu nesta semana as peças arrecadadas.

Para a equipe da Funerária Terezinha de Jesus a participação dos moradores de Ibaté foi fundamental para o sucesso da campanha. “Estamos muito feliz com esse resultado. Os moradores contribuíram com o que puderam e estamos muito orgulhosos de cada um que fez a sua parte. Também aproveito para agradecer a família Ruscito que também abraçou essa campanha com muito carinho. Muito obrigado a todos vocês”, disse a direção da Funerária

