Funerária realiza ação solidária para realizar campanha social no Dia das Crianças

Crédito: Divulgação

Em época social difícil, devido a pandemia da Covid-19, a Funerária Terezinha de Jesus, de Ibaté, iniciou uma ação solidária que visa arrecadar brinquedos para seja realiza uma campanha social no Dia das Crianças, comemorado no dia 12 de outubro (Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida).

Segundo a direção da Funerária Terezinha de Jesus, a ideia é fazer com que crianças de famílias carentes tenham um momento de felicidade, já que muitos pais não reúnem condições financeiras para comprar um brinquedo para seus filhos.

Desta forma, a Funerária Terezinha de Jesus lançou a campanha e quem puder doar um brinquedo novo ou seminovo (em boas condições), basta leva-lo até o dia 10 de outubro, na Avenida Conselheiro Moreira de Barros, 286, centro de Ibaté.

Informações adicionais podem ser obtidas pelo fone 16 33435668 ou pelo WhatsApp 997193001.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também