Funerária pede ajuda para identificar corpo de homem encontrado com sinais de espancamento

SIGA O SCA NO

Crédito: divulgação

A Funerária Terezinha de Jesus pede ajuda para tentar identificar o corpo do homem que morreu na madrugada desta segunda-feira (26) com sinais de espancamento no bairro Popular em Ibaté.

A vítima possui várias tatuagens pelo corpo que podem ajudar na identificação.

Quem tiver informações pode entrar em contato com a funerária pelos telefones (16) 3343-5668 ou 99719-3001.

Leia Também