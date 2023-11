Fundo Social de Ibaté recebe 250 kits através do Programa Alimento Solidário

Crédito: Divulgação

O Fundo Social de Solidariedade de Ibaté recebeu na terça-feira, 7, através do Programa Alimento Solidário, do Governo do Estado de São Paulo, 250 kits de alimentos, os quais serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

“Queremos agradecer ao Governo do Estado de São Paulo, que realizou o repasse para a nossa cidade desses alimentos, e ressaltar que os mesmos serão distribuídos às famílias acompanhadas pela nossa Secretaria Municipal de Assistência Social”, explica o prefeito de Ibaté, José Luiz Parella.

As cestas básicas são compostas por arroz, feijão, macarrão, extrato de tomate, óleo, sardinha, biscoito, açúcar, sal, farinha de mandioca, carne seca e leite em pó.

Sabendo da necessidade que muitas famílias estão passando, ainda sob o reflexo pós pandemia, o Programa Alimento Solidário é destinado aos 644 municípios do Estado, assim auxiliando todos os moradores dessas localidades que estão em situação de vulnerabilidade social.

“Muitas pessoas perderam empregos, suas rendas e ainda vivem uma situação difícil. Por isso esses kits chegaram em um momento muito bom e temos a certeza que contribuirá como complemento para ajudar as famílias mais carentes de nosso município”, comenta a coordenadora da Assistência Social, Amanda Affonso.

Vale salientar que o município de Ibaté já foi contemplado no ano de 2022, através do Governo do Estado de São Paulo, com 5,8 mil kits de alimentos, sendo a sua totalidade revertida às famílias carentes de Ibaté.

A coordenadora relata que a Prefeitura de Ibaté continua realizando a aquisição de cestas básicas e a doação do estado ajuda a suplementar a demanda. “Todas as famílias que buscam atendimento na Assistência Social realizam um cadastro e passam por uma avaliação técnica que determina o tipo de auxilio necessário. A Assistência Social também faz o acompanhamento dessas famílias”, finalizou.

A Secretaria de Promoção e Bem-Estar Social está aberta ao recebimento de doações e possui um sistema de cadastro para a população e as doações podem ser realizadas diretamente na sede. Mais informações no telefone (16) 3343.3043 ou 3343-5733.

