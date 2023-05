Fundo Social de Solidariedade realiza Campanha do Agasalho 2023 em Ibaté

Com o início do outono e a chegada do inverno, a solidariedade se torna ainda mais importante para aquecer os corações e as vidas de quem precisa. Em Ibaté, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Assistência Social, e o Fundo Social de Solidariedade aderiram à Campanha do Agasalho 2023, promovida pela EPTV.

A iniciativa visa arrecadar roupas, cobertores e agasalhos para pessoas em situação de vulnerabilidade social em diversas cidades da região.

O obetivo é arrecadar peças em bom estado, entre roupas, cobertores, calçados e agasalhos para serem doados às pessoas em situação de vulnerabilidade social nestes meses mais frios do ano.

Os moradores de Ibaté podem fazer suas doações na Assistência Social e nas UBS’s do município até o dia 30 de julho. “Além disso, será realizado um Dia D no dia 20 de maio, um sábado, das 8h às 14h, no Complexo Social, situado na avenida São João nº 230, Vila Bandeirantes”, explicou Amanda Affonso, coordenadora da Assistência Social.

O prefeito José Luiz Parella fez um convite para que toda a comunidade participe da promoção. “Nossa meta é ousada. E para isso contamos com uma característica muito especial dos ibateenses: a solidariedade. O povo de Ibaté é solidário, pensa e ajuda o próximo”, salientou.

As pessoas podem doar roupas masculinas, femininas e infantis; cobertores e roupas de cama; meias e gorros; sapatos e toalhas. Ao realizar a doação, é importante certificar-se que as peças estão em boas condições. Sapatos sem par, roupas sujas, furadas, manchadas ou com rasgos, por exemplo, são descartados no processo de triagem. “Se cada um doar uma peça de roupa, um par de sapatos, conseguiremos não só atingir a meta de peças doadas, mas ultrapassar esse número e deixar o inverno de todos aqueles que tanto precisam mais quente e acolhedor”, finalizou a coordenadora da Assistência Social.

PONTOS DE ARRECADAÇÃO:

UBS SANTA TEREZINHA (ICARAÍ), na rua João Altéia, 550, Santa Terezinha;

UBS POPULAR, na rua Alfredo Ianone, 60, Popular;

UBS CRUZADO, na rua Benedito Barreto, 207, Jardim Cruzado;

ASSISTÊNCIA SOCIAL, na avenida São João, 231, Vila Bandeirantes

