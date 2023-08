Fundo Social de Solidariedade de Ibaté encerra Campanha do Agasalho

SIGA O SCA NO

Donativos foram distribuídos para famílias carentes da cidade - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria de Assistência Social, e o Fundo Social de Solidariedade, encerrou na última segunda-feira, 31, a Campanha do Agasalho 2023.

Desde 25 de abril, quando a campanha foi iniciada, o Fundo Social disponibilizou caixas de arrecadação em vários pontos da cidade.

Boa parte da arrecadação já foi distribuída às famílias mais carentes do município. “O Fundo Social de Solidariedade agradece a participação da empresa Raizen-Unidade Ibaté, que através de seus funcionários, colaboraram com mais de 700 peças de roupas”, contou Amanda Affonso, coordenadora da Assistência Social. “Deixo também os agradecimentos a toda população ibateense, que contribuiu, e fez a diferença na Campanha do Agasalho 2023”.

Mesmo com o término oficial da campanha, o Fundo Social de Ibaté continua recebendo doações. “Diariamente acolhemos na Casa de Passagem pessoas em situação de vulnerabilidade, que estão em trânsito. Os acolhidos, após o banho recebem roupas arrecadadas através das doações da própria população. Os moradores de Ibaté podem continuar fazendo suas doações na Assistência Social, no Complexo Social, situado na avenida São João nº 230, Vila Bandeirantes”, finalizou a coordenadora da Assistência Social.

