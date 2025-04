Funcionário de concessionária morre atropelado por caminhão em rodovia

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um funcionário da concessionária Viapaulista durante a tarde desta segunda-feira (14), na Rodovia Cândido Portinari, (SP-334), em Jardinópolis.

De acordo com a concessionária, responsável pelo trecho, o acidente envolveu uma carreta que trafegava no sentido norte da rodovia. O motorista reduziu a velocidade, momento em que o semi-reboque do veículo virou em “L” e invadiu a faixa da direita, que estava interditada devido a uma obra. O veículo atropelou um dos trabalhadores que atuava na manutenção da via, causando sua morte no local. Na sequência, a carreta ainda colidiu contra a defensa metálica e a traseira de um caminhão VW pertencente à equipe de terraplanagem, que estava parado na faixa de rolamento interditada.

O óbito foi constatado pela equipe de resgate da própria concessionária às 15h10. A Polícia Técnica realizou o trabalho de perícia no local e o corpo foi removido pela funerária até o IML de Ribeirão Preto. As causas do acidente serão apuradas.

