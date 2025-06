Compartilhar no facebook

Um funcionário de guincho da concessionária Entrevias morreu após sofrer um mal súbito enquanto atendia uma ocorrência de remoção de veículo na rodovia SP-322, em Sertãozinho (SP), na noite deste sábado (21).

De acordo com informações da Artesp, o operador realizava o atendimento quando teve um mal súbito. Ele foi socorrido no local e encaminhado para uma unidade médica, mas não resistiu e teve o óbito confirmado no hospital. A identidade da vítima não foi divulgada.

