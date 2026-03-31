FuncionÃ¡rio de concessionÃ¡ria morre apÃ³s carreta invadir Ã¡rea sinalizada na SP-308

CrÃ©dito: Artesp

Um grave acidente registrado na tarde desta terça-feira (31) resultou na morte de um funcionário de concessionária e deixou policiais feridos na rodovia Ernesto Paterniani (SPI 162/308), no km 3, no anel viário de Piracicaba (SP). A ocorrência foi considerada de alta criticidade e mobilizou equipes de resgate, incluindo o Helicóptero Águia da Polícia Militar.

De acordo com informações do Centro de Controle Operacional da concessionária Rodovias do Tietê, as equipes estavam no local atendendo uma ocorrência anterior envolvendo uma van, quando uma carreta invadiu a área sinalizada e se chocou contra veículos que estavam parados na pista.

Durante o impacto, um colaborador da concessionária que prestava apoio à ocorrência foi atropelado e morreu ainda no local. Parte da equipe que atuava na sinalização também foi atingida.

Policiais rodoviários que participavam do atendimento ficaram feridos, mas o estado de saúde deles não foi informado até a última atualização da ocorrência.

O acidente aconteceu em pista dupla, no sentido norte da rodovia, sob condições climáticas favoráveis e com tempo bom no momento da colisão. A ocorrência provocou a interdição total da via por mais de 30 minutos. Por volta das 16h30, o acostamento foi liberado para o tráfego, enquanto as faixas 1 e 2 permaneceram interditadas para atendimento e remoção dos veículos envolvidos.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

Leia TambÃ©m