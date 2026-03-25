FacÃ£o apreendido - CrÃ©dito: SCA

Uma ocorrência de ameaça mobilizou a Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (25), em uma churrascaria localizada às margens da Rodovia Washington Luís (SP-310), em Itirapina.

De acordo com informações, equipe foi acionada pelo gerente do estabelecimento após um funcionário passar a ameaçar colegas de trabalho com um facão. O homem também teria afirmado que iria contra o proprietário do local.

Ainda segundo o relato, o comportamento agressivo teria sido motivado por um desentendimento ocorrido no dia anterior, após a demissão de sua companheira.

No local, os policiais encontraram o indivíduo bastante alterado e agressivo. Ele desobedeceu às ordens da equipe e ofereceu resistência à abordagem, sendo necessário o uso de técnicas de defesa pessoal para contê-lo e realizar o algemamento.

Durante as diligências, o facão citado foi localizado no alojamento onde o suspeito havia permanecido anteriormente.

As partes foram encaminhadas à Delegacia de Polícia de Rio Claro. O abordado passou por atendimento médico, não sendo constatadas lesões. A autoridade policial registrou o boletim de ocorrência por ameaça, desobediência e resistência, apreendeu o objeto e, após ouvir os envolvidos, decidiu pela liberação das partes.

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