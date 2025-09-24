(16) 99963-6036
Funcionária relata agressão de aluno e acusações falsas em escola de Descalvado

24 Set 2025 - 08h43Por Da redação
Escola municipal [imagem ilustrativa] - Crédito: divulgaçãoEscola municipal [imagem ilustrativa] - Crédito: divulgação

Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia Eletrônica relatando um caso de difamação envolvendo uma funcionária de uma escola municipal de Descalvado.

De acordo com o registro, no dia 15 de setembro, por volta das 10h, um aluno de 9 anos teria agredido a funcionária ao arremessar uma carteira, empurrar outra contra seu notebook e ainda bater uma porta de vidro, colocando sua integridade em risco.

Dias depois, em 19 de setembro, a mãe do aluno teria feito publicações em rede social com acusações consideradas falsas, além de entregar uma carta na escola reiterando as mesmas ofensas. A funcionária afirmou que já havia passado por situação semelhante no início do ano e solicitou o registro policial por calúnia e difamação.

