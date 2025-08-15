(16) 99963-6036
Fuga e moto adulterada terminam em prisão em Ibaté

15 Ago 2025 - 13h22Por Da redação
Fuga e moto adulterada terminam em prisão em Ibaté - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

 

Uma perseguição pelas ruas de Ibaté terminou, na manhã desta sexta-feira (15), com a detenção de um homem de 22 anos pela Guarda Municipal. Ele conduzia uma motocicleta adulterada e sem condições de circulação regular.

A equipe estava em ponto de parada na Rua Benedito Barreto, no bairro Jardim Cruzado, em uma praça, quando avistou o condutor trafegando sem retrovisor. Ao receber ordem de parada, ele desobedeceu e tentou escapar, percorrendo diversas vias da cidade.

A abordagem ocorreu na Rua Joaquim Antônio Silva, também no Jardim Cruzado. Durante a checagem, foi constatado que a placa instalada pertencia a uma Honda CG 125 vermelha, enquanto o veículo abordado era, na realidade, uma Honda CG 150.

O motociclista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a documentação da moto estava vencida. Ele afirmou ter adquirido o veículo de um parente e disse desconhecer sua procedência.

O caso foi apresentado no Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde o suspeito permaneceu à disposição da autoridade policial. A motocicleta foi apreendida e recolhida ao pátio municipal de Ibaté.

