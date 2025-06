Frio pode ter causado a morte de morador de rua

Crédito: Arquivo pessoal

Um homem de 41 anos, em situação de rua, foi encontrado morto ao amanhecer desta quarta-feira (25) em uma área de restaurante na tradicional Rua do Porto, em Piracicaba.

De acordo com informações apuradas no local, Paulo Francisco Camargo teria passado a noite ao relento, dormindo em uma área externa às margens do Rio Piracicaba, com pouca proteção contra o intenso frio registrado na cidade. A madrugada foi considerada a mais gelada do ano até o momento, com temperatura chegando a 0°C, e há suspeita de que a morte tenha sido causada por hipotermia.

A Guarda Civil Municipal e a perícia técnica estiveram no local para isolar a área e realizar os trabalhos iniciais. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizados exames para determinar a causa exata da morte.

